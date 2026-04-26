وفاة طالبة ثانوي بالمنوفية بعد تناول "حبة الغلة" السامة

كتب : أحمد الباهي

06:11 م 26/04/2026

الطالبة ضحية قرص الغلال

شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، حيث توفيت طالبة بالصف الثالث الثانوي، تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر تناولها قرص الغلال السام "حبة الغلة" داخل منزلها، بعد تعرضها لضغوط نفسية خلال الفترة الأخيرة.

محاولات إنقاذها

جرى نقل الطالبة إلى أقرب مستشفى، ثم تحويلها إلى قسم السموم بأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت سريعًا، ولم تنجح محاولات إنقاذها، لتفارق الحياة متأثرة بتسمم حاد.

حالة حزن بين الأهالي

خيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي المنطقة عقب الحادث، حيث شيّع الأهالي جثمان الطالبة إلى مثواها الأخير، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، مؤكدين حسن سيرتها واجتهادها الدراسي.

تحذيرات من خطورة «حبة الغلة»

تُعد «حبة الغلة» من أخطر المواد المستخدمة في حفظ الحبوب، نظرًا لتأثيرها السام والسريع، وقد تزايدت حوادث استخدامها خلال الفترة الأخيرة، ما يثير مخاوف مجتمعية ويدفع للمطالبة بتشديد الرقابة عليها.

دعم الصحة النفسية

توفر الجهات المعنية خطوط دعم نفسي للمساعدة في مواجهة الأزمات، من بينها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان عبر الأرقام (08008880700) و(0220816831) على مدار اليوم، بالإضافة إلى خط المجلس القومي للصحة النفسية (20818102)، لتقديم الدعم والاستشارات للمحتاجين.

