محاكمة المتهمين في قضية "طفل باسوس".. حضور أمني مكثف بجنايات شبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

01:21 م 26/04/2026

وصل المتهمون في واقعة الاعتداء على أب وابنه بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إلى مقر محكمة جنايات شبرا الخيمة، لحضور أولى جلسات محاكمتهم، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم نقلهم من محبسهم بمأمورية تابعة لمركز شرطة القناطر.

تفاصيل قرار الإحالة

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد قرر إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل باسوس"، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في قتل المجني عليه أحمد مرسي ونجله الطفل محمد، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

أسماء المتهمين والتهم الموجهة

ضم أمر الإحالة 7 متهمين، بينهم متهم هارب، ووجهت لهم النيابة تهم إحداث عاهة مستديمة للمجني عليهما، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، مما عرض حياة المواطنين للخطر، مستخدمين أسلحة نارية "خرطوش" وأسلحة بيضاء.

تحقيقات موسعة وكشف تعاطي المخدرات

كشف دفاع المجني عليهما أن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة، استمعت خلالها لأقوال الشهود، وفرغت كاميرات المراقبة، كما ثبت من التحاليل تعاطي المتهمين للمواد المخدرة وقت ارتكاب الواقعة، ما دفع النيابة لنسخ صورة من القضية بشأن واقعة التعاطي.

تفاصيل الواقعة وبدايتها

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة القناطر الخيرية من إحدى المستشفيات، يفيد بوصول أب ونجله (5 سنوات) مصابين برش خرطوش وجروح قطعية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أقارب لزوجة المجني عليه، بسبب خلافات عائلية.

ضبط المتهمين واعترافاتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبط عدد منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات الأسرية، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، والتي تم ضبطها، وتشمل "بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض".

فيديو الواقعة يثير الجدل

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد وثق لحظة التعدي العنيف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين، ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين.

طفل جنايات شبرا الخيمة القناطر الخيرية القليوبية

