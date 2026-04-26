أثارت واقعة مشادة بين نزيلة سعودية وعامل مصري داخل أحد الفنادق في السعودية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تضارب الروايات وتوسع الاتهامات لتشمل مخالفات إدارية وشبهات قانونية.

بيان رسمي يكشف التفاصيل

بدأت القصة ببيان توضيحي أصدرته إدارة الفندق، أكدت فيه أن الواقعة المتداولة تعود إلى "خطأ فردي في طريقة التعامل" من أحد الموظفين مع نزيلة داخل الفندق بعد تأخرها في المغادرة، وأوضحت الإدارة أنها اتخذت إجراءات فورية، شملت إيقاف الموظف عن العمل وإحالته للتحقيق، إلى جانب مراجعة شاملة لآليات خدمة النزلاء، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تكراره.

رواية النزيلة

في المقابل، خرجت المرأة السعودية برواية مغايرة، كشفت فيها تفاصيل لما حدث داخل الفندق، وقالت إنها فوجئت بقيام الإدارة بقطع الكهرباء عن غرفتها لإجبارها على المغادرة، واصفة ما جرى بأنه "تصرف مهين وغير مقبول".

وأضافت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعرضت – بحسب روايتها – لتهديدات، من بينها منعها من دخول مصر، ما دفعها إلى توثيق الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل.

تحول مفاجئ في مسار القضية

ومع تصاعد الجدل، ظهرت معلومات جديدة غيّرت مسار القضية بالكامل، فبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد تبين أن الواقعة حدثت داخل فندق في السعودية، وليس في مصر كما تم تداوله في البداية، كما كشفت المعطيات أن الموظف يحمل الجنسية المصرية ويعمل في وظيفة استقبال، وهي من المهن التي تُقتصر على أبناء الدولة ويُثار حولها جدل في حال شغلها بغير السعوديين، ما يضع الواقعة في إطار مخالفة نظامية محتملة.

اتهامات متصاعدة وشبهات قانونية

القضية لم تتوقف عند حدود سوء الخدمة، بل تصاعدت لتشمل اتهامات بمحاولة اعتداء لفظي وتهديد بحق المرأة، كما وُجهت انتقادات لإدارة الفندق بسبب ما وُصف بإجراءات غير نظامية، من بينها مداهمة غرف النزلاء أو استخدام قطع الكهرباء كوسيلة ضغط، وهي ممارسات لا تستند إلى أي سند قانوني واضح.

وبحسب الصحيفة المحلية، ترددت أيضًا أنباء عن محاولات لاحتواء الأزمة عبر تقديم تعويضات أو إرضاءات للمرأة ، وهو ما قد يُفسَّر قانونيًا كنوع من التسوية غير الرسمية.

تصعيد رسمي وملف مفتوح

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المرأة السعودية تقدمها بعدة بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، شملت مكتب العمل والشرطة والجهات السياحية، مؤكدة تمسكها بحقوقها كاملة ورفضها التنازل، ما يجعل القضية مفتوحة على عدة مسارات قانونية، تتراوح بين مخالفات نظام العمل، وشبهات الاعتداء، وسوء استخدام السلطة داخل منشأة سياحية، مع احتمالات باتساع دائرة المسؤولية لتشمل الموظف والإدارة، وربما ملاك الفندق.

حتى الآن، لا تزال تفاصيل الواقعة قيد التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية.