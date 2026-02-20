إعلان

"نفسي أخف".. التفاصيل الكاملة لـ واقعة إطلاق النار على طفل باسوس ووالده

كتب : صابر المحلاوي

11:14 م 20/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (6)
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (9)
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (10)
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (11)
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (7)
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (12)
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (13)
  • عرض 13 صورة
    طفل باسوس ضحية اطلاق الخرطوش (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية جهودها لضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس بمركز القناطر الخيرية.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري "بندقية خرطوش"، فيما حمل آخرون أسلحة بيضاء، واستخدموا تلك الأسلحة في الاعتداء على المجني عليه ونجله وسط صرخات الطفل ومحاولات والده لحمايته، قبل أن يفر المتهمون هاربين من مكان الواقعة.

الحالة الطبية لـ طفل باسوس ووالده

الطفل محمد ووالده يتلقيان الرعاية الطبية بعد إصابتهما بطلق خرطوش، حيث استدعت إصابة الطفل تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستخراج الشظايا، مع متابعة دقيقة لحالته الصحية، وخلال تلقيه العلاج، عبر الطفل خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا وهو يردد: "نفسي أخف".

أكد مصدر طبي مسؤول وأحد أقارب الطفل، أن حالته صعبة، لكنه لم يتعرض لبتر في قدمه كما روج البعض على منصات التواصل الاجتماعي، وأشار المصدر إلى أن الطفل يُحضّر حاليًا لدخول عملية كبيرة يوم الأحد، لإجراء تدخل جراحي عاجل نتيجة إصابة القدم من مسافة قريبة.

أسرة طفل باسوس: خلافات سابقة مع جدة الطفل السبب

وأكدت أسرة الطفل أن المتهمين سبق وأن هددوهم، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة مع جدة الطفل، دون أي خلاف مباشر بينهم وبين المتهمين.

الأجهزة الأمنية مستمرة في جهودها لضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اطلاق خرطوش تر قدم طفل باسوس طفل باسوس القليوبية حادثة إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة
أخبار وتقارير

الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة
مفتي الجمهورية يوضح آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان 2026
أخبار مصر

مفتي الجمهورية يوضح آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان 2026
صعود الدولار والذهب والفضة.. ورسوم ترامب تواجه رفضًا واسعًا (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

صعود الدولار والذهب والفضة.. ورسوم ترامب تواجه رفضًا واسعًا (نشرة رمضان
رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
أول تعليق من محمد عادل إمام بعد ظهور بوستر"الكينج" على "توكتوك" في الشارع
دراما و تليفزيون

أول تعليق من محمد عادل إمام بعد ظهور بوستر"الكينج" على "توكتوك" في الشارع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات