كتب- صابر المحلاوي:

تكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية جهودها لضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس بمركز القناطر الخيرية.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري "بندقية خرطوش"، فيما حمل آخرون أسلحة بيضاء، واستخدموا تلك الأسلحة في الاعتداء على المجني عليه ونجله وسط صرخات الطفل ومحاولات والده لحمايته، قبل أن يفر المتهمون هاربين من مكان الواقعة.

الحالة الطبية لـ طفل باسوس ووالده

الطفل محمد ووالده يتلقيان الرعاية الطبية بعد إصابتهما بطلق خرطوش، حيث استدعت إصابة الطفل تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستخراج الشظايا، مع متابعة دقيقة لحالته الصحية، وخلال تلقيه العلاج، عبر الطفل خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا وهو يردد: "نفسي أخف".

أكد مصدر طبي مسؤول وأحد أقارب الطفل، أن حالته صعبة، لكنه لم يتعرض لبتر في قدمه كما روج البعض على منصات التواصل الاجتماعي، وأشار المصدر إلى أن الطفل يُحضّر حاليًا لدخول عملية كبيرة يوم الأحد، لإجراء تدخل جراحي عاجل نتيجة إصابة القدم من مسافة قريبة.

أسرة طفل باسوس: خلافات سابقة مع جدة الطفل السبب

وأكدت أسرة الطفل أن المتهمين سبق وأن هددوهم، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة مع جدة الطفل، دون أي خلاف مباشر بينهم وبين المتهمين.

الأجهزة الأمنية مستمرة في جهودها لضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.