أزال حي غرب الإسكندرية أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة القباري، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

بلاغ من الأهالي وتحرك فوري

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقارين رقمي 14 و19 شارع ابن الكحال بمنطقة القباري.

انتقلت وحدات المشروعات والمتابعة الميدانية والتنظيم وإشغال الطريق بالحي إلى موقع العقارين المشار إليهما.

عقار آيل للسقوط

وأوضحت زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقارين كل منهما مكون من 4 طوابق، وخاليين من السكان، وصادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض بسبب خطورتهما الداهمة.

وأشارت إلى إزالة الأجزاء الصادر بشأنها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة بالحي، مؤكدة تكثيف حملات إزالة الخطورة الداهمة من العقارات بنطاق الحي حرصًا على سلامة المواطنين.

تنبيه من حي غرب للمواطنين

وناشدت رئيس حي غرب المواطنين والملاك بسرعة تنفيذ قرارات الترميم والهدم الصادرة للعقارات من لجنة المنشآت الآيلة، وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة.