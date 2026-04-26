قررت النيابة العامة بمحافظة سوهاج، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، تجديد حبس مالكي المركب النيلي المتسبب في واقعة سقوط وغرق الطفلة سلسبيل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

توجيه تهمة الإهمال

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفلة، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الحزن والتعاطف بين أهالي المحافظة.

العثور على الجثمان بعد أيام

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، في اليوم الرابع من عمليات البحث المكثفة، من انتشال جثمان الطفلة سلسبيل محمود محمد، البالغة من العمر 4 سنوات، عقب سقوطها من أعلى مركب نيلي أثناء رحلة تنزه برفقة أسرتها بدائرة قسم ثان سوهاج.

جهود البحث والإنقاذ

وشاركت فرق الإنقاذ في عمليات تمشيط واسعة بمجرى نهر النيل على مدار عدة أيام، حتى تم العثور على الجثمان، بعد اختفائها في المياه فور سقوطها.

تفاصيل البلاغ والتحريات

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بسقوط طفلة من أعلى مركب نيلي خلال رحلة مع أسرتها في نطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

تم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.