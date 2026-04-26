مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:32 م 26/04/2026

اجتماع لجنة إدارة الأزمات

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة ومراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في إطار التقييم الدوري للإجراءات المطبقة خلال الفترة الماضية.

ويأتي الاجتماع في ضوء متابعة الحكومة لمدى فاعلية القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحال التجارية ونظام العمل عن بُعد، إلى جانب دراسة تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة.

بحسب مصدر مسؤول برئاسة مجلس الوزراء، فإن الاجتماع سيشهد مناقشة شاملة لنتائج تطبيق هذه الإجراءات، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن استمرارها أو تعديلها، بما يحقق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استقرار الحركة الاقتصادية.

مصطفى مدبولي لجنة إدارة الأزمات مواعيد الغلق مجلس الوزراء

