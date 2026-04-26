شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن بعض المطاحن خفضت أسعار الدقيق الحر الشعبي الذي يستخدم في العيش البلدي، بنحو 500 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن بين 17.5 و19 ألف جنيه.

وأشار فكري، إلى أن هناك أنواع دقيق أبيض فاخرة تستخدم في صناعة المعجنات والمخبوزات بالمخابز الأفرنجي ويتراوح سعرها حاليا بين 29 و31 ألف جنيه.

وأشار فكري، إلى أن أسعار الدقيق كانت قد شهدت ارتفاعا بأكثر من 2000 جنيه للطن، تزامنا مع الحرب الأمريكية الأمريكية الإيرانية، نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا وارتفاع سعر الدولار.

وتعتبر مصر أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث يتجاوز استهلاك القمح في مصر من قبل الحكومة والقطاع الخاص 13 مليون طن سنويا، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأضاف فكري، أن انخفاض أسعار الدقيق جاء نتيجة حالة الهدوء النسبي التوترات الجيوسياسية للمحيطة وتراجع سعر الدولار محليا، ولكن مازالت المطاحن متخوفة من أي تقلبات سعرية جديدة لذلك جاءت نسبة الانخفاض طفيفة.