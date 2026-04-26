شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق

كتب : دينا خالد

02:20 م 26/04/2026

أسعار الدقيق

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن بعض المطاحن خفضت أسعار الدقيق الحر الشعبي الذي يستخدم في العيش البلدي، بنحو 500 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن بين 17.5 و19 ألف جنيه.

وأشار فكري، إلى أن هناك أنواع دقيق أبيض فاخرة تستخدم في صناعة المعجنات والمخبوزات بالمخابز الأفرنجي ويتراوح سعرها حاليا بين 29 و31 ألف جنيه.

وأشار فكري، إلى أن أسعار الدقيق كانت قد شهدت ارتفاعا بأكثر من 2000 جنيه للطن، تزامنا مع الحرب الأمريكية الأمريكية الإيرانية، نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا وارتفاع سعر الدولار.

وتعتبر مصر أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث يتجاوز استهلاك القمح في مصر من قبل الحكومة والقطاع الخاص 13 مليون طن سنويا، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأضاف فكري، أن انخفاض أسعار الدقيق جاء نتيجة حالة الهدوء النسبي التوترات الجيوسياسية للمحيطة وتراجع سعر الدولار محليا، ولكن مازالت المطاحن متخوفة من أي تقلبات سعرية جديدة لذلك جاءت نسبة الانخفاض طفيفة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
نصائح طبية

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
اقتصاد

شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اقتصاد

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)
شئون عربية و دولية

اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)
حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات
أخبار المحافظات

حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟