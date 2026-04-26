ضبط 110 كيلو جرامات لحوم فاسدة في حملة مكبرة بالسادات

كتب : أحمد الباهي

06:22 م 26/04/2026

ضبط لحوم فاسدة - ارشيفية

شنت الجهات التنفيذية بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية مفاجئة ومكبرة بمدينة السادات، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على صحة المواطنين.

تنسيق بين الجهات المعنية

انطلقت الحملة برئاسة ممدوح صالح عبد الهادي، رئيس مركز ومدينة السادات، وبمشاركة مدير الإدارة البيطرية، ورئيس قسم المجازر والصحة العامة، وعدد من الأطباء البيطريين، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل الأسواق.

ضبط لحوم غير صالحة

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 110 كيلوجرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على الكمية المضبوطة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

استمرار الحملات الرقابية

أكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات المكثفة بشكل دوري لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين، مع اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

المنوفية السادات لحوم فاسدة حملات تفتيش تموين رقابة الأسواق

