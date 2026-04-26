في لحظة بدت عادية وسط ضجيج شوارع بولاق الدكرور المكتظة بحركتي المارة والسيارات وثالثهما "التكاتك"، تحولت كلمات بسيطة إلى شرارة أشعلت مأساة دامية. لم يتوقع أحد أن تنتهي محاولة شاب للدفاع عن سيدة غريبة بجريمة مأساوية هزت قلوب كل من شهد الواقعة.

معاكسة في شوارع بولاق الدكرور

كانت السيدة تسير في هدوء، تحاول تجاهل كلمات جارحة أطلقها عاطل اعتاد التحرش بالمارة في المنطقة. لكن هذه المرة، لم تمر الواقعة مرور الكرام. شاب في مقتبل العمر، لم يحتمل المشهد، فتقدم بخطوات حازمة، ووجه عتابًا حادًا للجاني، مطالبًا إياه بالكف عن هذا السلوك المشين. كلمات عادية سرعان ما فجرت غضب الطرف الآخر.

جريمة بسبب كلمة شرف

سريعا تحول العتاب إلى مشادة كلامية تصاعدت حدتها إذ استشاط العاطل -الذي لم يتقبل فكرة أن يواجهه أحد- غضبًا فتحولت الكلمات إلى صراخ، والأنظار بدأت تتجمع، لكن أحدًا لم يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد.

في لحظة اندفاع، استل الجاني سلاحًا أبيض كان بحوزته، وبدون تردد، وجه طعنة غادرة إلى صدر الشاب.

جثة في بولاق الدكرور

لحظة صعبة أصبت الحاضرين بالصدمة لدى سقوطه على الأرض والدماء تسيل من جسده، وكأن الزمن توقف لثوانٍ. حاول البعض إسعافه، بينما فر الجاني من موقع الحادث، تاركًا خلفه مشهدًا مأساويًا يصعب نسيانه.

شهامة بعض المارة حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأسرعوا بنقل "الجدع" إلى اقرب مستشفى لكن الطعنة كانت قاتلة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

نهاية هروب "قاتل بولاق الدكرور"

لم يدم هروب المتهم طويلًا، ضباط مباحث بولاق الدكرور بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الغرب تحركوا سريعا وحددوا هويته وضبطوه خلال وقت قياسي ليقر بجريمته مبررًا فعلته بانفعاله خلال المشادة.

اقرأ أيضا:

