أصيبت سيدة، اليوم الأحد، بكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر سقوطها داخل ماكينة دراس القمح أثناء العمل بقرية كفر طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وصول المصابة للمستشفى

استقبل مستشفى تلا المركزي السيدة المصابة وتُدعى "حنان.ق" 35 عامًا، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة فور وصولها إلى قسم الطوارئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الحالة الطبية

أوضح مصدر طبي أن السيدة تعاني من كسور متعددة في اليد اليمنى وكعب القدم اليمنى، وقد وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة، وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة فور دخولها.

خطة العلاج

أضاف المصدر أن الحالة تخضع لمتابعة دقيقة داخل المستشفى، مع تجهيزها لإجراء تدخل جراحي خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة استكمال العلاج، وسط متابعة مستمرة من الفريق الطبي.

استقرار الحالة

وأكد المصدر أن العناية الإلهية حالت دون تعرض المصابة لإصابات أكثر خطورة، نظرًا لحساسية الحوادث المرتبطة بماكينات الدراس، مشيرًا إلى أن حالتها مستقرة حتى الآن.