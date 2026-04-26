لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، وأُصيب 11 آخرون إثر اصطدام سيارة «تمناية» بسور أحد المباني على طريق أبو المطامير – النوبارية، أمام مدخل قرية فرع 4، بدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود متوفى ومصابين في موقع البلاغ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

سبب الحادث

بالفحص، تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بسور مبنى على جانب الطريق.

الضحايا والمصابون

أسفر الحادث عن وفاة إبراهيم علي علي أبو سعيد، 45 عامًا، مقيم بمركز أبو المطامير.

كما أُصيب 11 شخصًا آخرين بإصابات متنوعة، من بينها كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحالتان حرجتان، وجميعهم من أبناء مركز أبو المطامير.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، وحررت المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.