إعلان

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:24 م 26/04/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، وأُصيب 11 آخرون إثر اصطدام سيارة «تمناية» بسور أحد المباني على طريق أبو المطامير – النوبارية، أمام مدخل قرية فرع 4، بدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود متوفى ومصابين في موقع البلاغ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

سبب الحادث

بالفحص، تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بسور مبنى على جانب الطريق.

الضحايا والمصابون

أسفر الحادث عن وفاة إبراهيم علي علي أبو سعيد، 45 عامًا، مقيم بمركز أبو المطامير.

كما أُصيب 11 شخصًا آخرين بإصابات متنوعة، من بينها كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحالتان حرجتان، وجميعهم من أبناء مركز أبو المطامير.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، وحررت المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث أبو المطامير طريق أبو المطامير النوبارية حادث البحيرة اليوم حوادث البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟
حوادث وقضايا

طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي
زووم

ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
زووم

كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟