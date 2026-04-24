مات ساجدًا.. وداع مهيب لشاب توفي أثناء الصلاة بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

09:21 م 24/04/2026
    الشاب المتوفى بالمسجد
    تحرك الأهالي لدفن الشاب
    عقب صلاة الجنازة مباشرة
    نسوة القرية في وداع الشاب

خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب وفاة شاب اليوم أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل أحد مساجد القرية، في واقعة مؤثرة أثارت حالة من الصدمة بين المصلين والأهالي.

لحظات الوداع داخل المسجد

روى أهالي القرية أن الشاب «محمد عبد الفتاح عاصي» كان يؤدي صلاة الجمعة بشكل طبيعي، قبل أن يسقط داخل المسجد فجأة ويفارق الحياة في لحظات، وسط محاولات من المصلين لإنقاذه، إلا أن القدر كان أسرع.

حالة من الحزن بين الأهالي

وأكد الأهالي أن الواقعة تركت أثرًا بالغًا في نفوس الجميع، خاصة أنها حدثت داخل بيت من بيوت الله وفي وقت مبارك، ما زاد من حالة التأثر والحزن بين الحاضرين وأهالي القرية.

سيرة طيبة ومحبة بين الناس

أشار الأهالي إلى أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان محبوبًا بين أبناء القرية، مؤكدين أن خبر وفاته كان صادمًا للجميع.

جنازة مهيبة بمشاركة واسعة

وشيّع المئات من أهالي القرية جثمان الشاب في جنازة مهيبة عقب صلاة المغرب من مسجد سيدي علي الأنصاري، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث علت الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

دعوات بالصبر والرحمة

واختتم الأهالي حديثهم بالدعاء للفقيد بالرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان، مؤكدين أن سيرته الطيبة ستظل باقية في وجدان الجميع.

