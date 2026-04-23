شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم 28 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بمركز البداري، ضمن مشروع الغاز الحيوي «البيوجاز» وإنتاج السماد العضوي، الذي تنفذه إحدى الجمعيات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.

ويأتي تنفيذ المشروع تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم وتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

حضور تنفيذي ومجتمعي موسع

جاءت الفعاليات بحضور عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور جمال سيد أحمد مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني، والمستفيدات من المشروع، وأهالي المركز.

المحافظ: دعم إنتاجي لتحسين جودة الحياة

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعكس توجهًا عمليًا لتحويل الدعم المباشر إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مصدر دخل مستقر للأسر المستفيدة.

البيوجاز نموذج متكامل للتنمية المستدامة

وأوضح اللواء محمد علوان أن مشروعات «البيوجاز» تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية، إذ تجمع بين دعم الثروة الحيوانية كأحد أبعاد التنمية الاقتصادية، والاستفادة البيئية من المخلفات العضوية في إنتاج طاقة نظيفة وسماد عضوي، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل القرى.

توسع مرتقب في المشروعات التنموية

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني على التوسع في تنفيذ هذه المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المشروعات الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان استدامتها.

إشادة محلية بدعم الدولة للطاقة النظيفة

من جانبه، رحب رئيس مركز ومدينة البداري بزيارة المحافظ، مشيدًا بحرصه على المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها «البيوجاز»، لما لها من مردود بيئي واقتصادي إيجابي.

التضامن الاجتماعي: الجمعيات الأهلية شريك أساسي

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن الجمعيات الأهلية تمثل شريكًا رئيسيًا في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، والعمل بالتكامل مع الجهاز التنفيذي لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

دعم بيطري متكامل لضمان الاستدامة

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري أن المديرية تقدم دعمًا متكاملًا للمربين، يشمل التحصينات الوقائية، والخدمات العلاجية، والإرشاد البيطري، بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامة المشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن، إلى جانب تسليم رؤوس الماشية، توفير أعلاف شهرية، وتأمين الماشية، وتحسين السلالات، مع متابعة دورية للمستفيدين، استنادًا إلى دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

150 وحدة بيوجاز ومنتظر التوسع إلى 250 وحدة

وعلى هامش الفعالية، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض مشروعات «البيوجاز» بالمحافظة، حيث تم تنفيذ 150 وحدة حتى الآن، بينها 14 وحدة بمركز البداري، مع استهداف الوصول إلى 250 وحدة خلال العام الجاري، بما يسهم في تحويل المخلفات العضوية إلى طاقة وسماد بعائد اقتصادي مستدام.

تسليم الماشية وسط أجواء من الفرحة

وفي ختام الفعاليات، قام محافظ أسيوط بتسليم رؤوس الماشية إلى 14 مستفيدة من الأرامل والأسر الأكثر احتياجًا، وسط أجواء من البهجة، حيث أعربت المستفيدات عن شكرهن وتقديرهن لهذه المبادرة التي تمثل فرصة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير مصدر دخل آمن ومستقر.