نعى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، السيدة صفاء علي، كبير أخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتي وافتها المنية إثر حادث سير بمحافظة البحيرة أثناء انتدابها للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، في مشهد يعكس التفاني والإخلاص في أداء الواجب.

وفاة معلمة أثناء توجهها لامتحانات الدبلومات الفنية

وأكد محافظ أسوان أن الفقيدة كانت مثالًا يحتذى به في الالتزام والعطاء، وقدمت نموذجًا مشرفًا في تحمل المسؤولية وأداء الواجب، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتها ولأسرة التربية والتعليم بأسوان وزملائها ومحبيها.

محافظ أسوان يوجه الشكر والتقدير للفقيدة

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير لمحافظ البحيرة على ما قدمته من دعم وتعاون إنساني، وتيسير إجراءات نقل الجثمان إلى مسقط رأسها بمنطقة السيل بمدينة أسوان، بما يعكس روح التعاون بين الأجهزة التنفيذية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن أسرة التعليم فقدت إحدى الكفاءات المخلصة التي أفنت عمرها في خدمة العملية التعليمية، مؤكدًا وقوف المحافظة بجميع أجهزتها إلى جانب أسرتها في هذا المصاب الأليم.

واختتم محافظ أسوان بالدعاء للفقيدة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أن سيرتها الطيبة ستظل خالدة في نفوس كل من عرفها وعمل معها.