شنت إسرائيل هجمات على مناطق متفرقة من لبنان اليوم الأربعاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم صحفيون.

وتعرّضت بلدة الطيري في جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم، لهجوم إسرائيلي، حيث اُستهدفت سيّارةً، في منطقة كان فيها عدد من الصحفيين والمدنيين، ما أدى إلى سقوط شهيدين كانا في السيّارة.

ونفّذت القوات الإسرائيلية تفجيراً عنيفاً في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى سقوط إصابات من بينهم صحفيون في هجوم جوي إسرائيلي استهدف للمرّة الثانية بلدة الطيري في جنوب لبنان . وقامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة الصحفيتين آمال خليل وزينب فرج، ومنعت الصليب الأحمر والجيش اللبناني من التوجه إليهما.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم، على بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، مما أسفر عن "استشهاد" مواطنين اثنين وجرح أشخاص آخرين، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وشهدت أجواء مدينة صور في جنوب لبنان ومعظم القرى والبلدات في قضاء صور، بعد ظهر اليوم، تحليقاً للطائرات المسيرة الإسرائيلية على علو متوسط. وأقدمت القوات الإسرائيلية ظهر اليوم على تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة في أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل وقرى بيت ليف وشمع وطير حرفا وحانين في جنوب لبنان.

واسعفت عناصر الدفاع المدني اللبناني في مركز بلدة رميش في جنوب لبنان جريحًا من عناصر حزب الله كان قد وصل إلى بلدة عين إبل في جنوب لبنان زحفًا من مدينة بنت جبيل، قبل أن تتواصل مع الصليب الأحمر اللبناني لنقله إلى منطقة آمنة.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية فجراً على أطراف منطقة الجبور في البقاع الغربي، شرق لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجراً، عدداً من المنازل في بلدة البياضة في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن بدء وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل الخميس الماضي.