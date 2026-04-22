قالت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي إعتباراً من 24/2/2026 وذلك بعد إجراء كافة الإختبارات وتدريب العاملين والتشغيل التجريبي للمنظومة تدريجياً على مدار سنة ونصف قبل التشغيل الفعلي.

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه عادةً ما تشهد الأنظمة الرقمية التي تتسم بالضخامة في حجم البيانات وعدد المتعاملين بعض التحديات في المرحلة الأولى للإطلاق حتى يستقر العمل وفقاً لدورة العمل الجديدة، وأن الهيئة تعمل على مدار الساعة لتحقيق استقرار المنظومة.

وأكدت الهيئة، على عدم وجود أعطال في المنظومة، ولكن يوجد بطء في أداء بعض الخدمات (وليس كل الخدمات التي تقدمها المنظومة) وهو مايعمل عليه المختصين بالهيئة مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات على مدار الساعة لسرعة تلافي المشكلة في أسرع وقت.

كما أكدت الهيئة، على أنه لايوجد توقف في صرف المعاشات حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، كما سيتم صرف معاش شهر مايو في المواعيد المقررة قانوناً (اليوم الأول من كل شهر).

وأضافت الهيئة، أنه بالنسبة لحالات استحقاق المعاش الجديدة، سيتم صرف المعاشات والمكافآة تباعاً من الأسبوع القادم.

مميزات السيستم الجديد

وبحسب الهيئة، تحقق منظومة التحول الرقمي للهيئة العديد من المزايا التي تضمن تقديم خدمة تأمينية متميزة لمختلف المتعاملين مع الهيئة سواء السادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال منها رفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع الهيئة من خلال عدم تقييد أداء الخدمة بالنطاق الجغرافي لمكان الملف ومن ثم تقديم الخدمة للمواطن من أي مكتب من مكاتب الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حوكمة كافة إجراءات دورة العمل وفصل أداء الخدمة عن تشغيلها، إحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، التوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية دون الحاجة لزيارة أحد مقرات الهيئة، تمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.