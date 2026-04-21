مزماره مسموع في الباجور| رحلة هشام مع الآيس كريم بالمنوفية.. 25 سنة بيفرح

أكد الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد التموين الطبي، انتظام سداد مستحقات شركات الأدوية والموردين بحد أقصى 120 يوما، مبينا أنه منذ بداية العام المالي 2025 - 2026 لا توجد أي مديونية متأخرة تتجاوز هذه المدة.

وأوضح بدر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الملف تمت إدارته بنجاح بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ووزارة المالية، ليمثل حافزاً قويا للمصنعين لضمان تدفق الدواء بانتظام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمدينة العامرية بالإسكندرية، بمناسبة افتتاح أحدث خطوط إنتاج شركة فاركو للأدوية والمخصص لإنتاج قطرات العيون، وذلك بحضور الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، ونخبة من قيادات القطاع الصحي، حيث تم تصميم وتشغيل الخط وفقاً لأحدث معايير التصنيع العالمية.

ضبط سلاسل الإمداد عبر "Medi-Q"

وكشف بدر عن بدء الهيئة في تفعيل سياسات صارمة لتصحيح سلوك الموردين ومنع نقص الأدوية الناتج عن الشحنات الجزئية، وذلك عبر منظومة "Medi-Q" الرقمية التي أطلقت بنهاية عام 2025.

وأكد أن الهيئة بدأت في إلغاء أوامر التوريد القديمة المتأخرة وفتح أوامر جديدة بالتزامات محددة، لضمان سرعة وصول المستحضرات الدوائية للمستشفيات والجهات الطبية.

أولويات الموازنة وتحديات الصرف

وفيما يخص زيادة مخصصات الهيئة بنسبة 25% في الموازنة الجديدة، أوضح نائب رئيس هيئة الشراء الموحد أن الأولوية ستكون لمواجهة تحديات تغير أسعار الصرف، مع التركيز على توفير الأدوية المبتكرة والمنقذة للحياة للمواطن المصري.

كما شدد على استمرار الهيئة في دعم برامج التدريب العملي للكوادر البشرية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير.