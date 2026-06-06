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"اتمسك بـ100 قطعة حشيش".. تفاصيل الحكم على عامل في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

06:48 م 06/06/2026

محكمة جنوب سيناء

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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، للاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبورديس.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة محمد عزت، وأعضاء سكرتارية النيابة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد قيام المتهم "ر. ا. ع. ع"، 41 عامًا، عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من المقاهي والميادين والطرقات العامة بمدينة أبورديس مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضيتين مخدرات بمحافظة الشرقية، مركز أبوكبير.

كمين وضبط المتهم

تم إعداد كمين أمني بالقرب من محل إقامة المتهم المؤقت في أبورديس، حيث تم ضبطه وبحوزته حقيبة خضراء تحتوي على 100 قطعة من مخدر الحشيش المعدة للتوزيع على عملائه.

اعتراف المتهم والتحقيقات

أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر رقم 30 لسنة 2026 جنح أبورديس، وعرضه على جهات التحقيق، حيث قرر وكيل النائب العام بنيابات رأس سدر حبسه احتياطيًا، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم النهائي.

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