كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام قائد مركبة "توك توك" بمحاولة خطفها حال استقلالها المركبة بمحافظة الغربية.

ادعاء خطف في "توك توك" ينتهي بكشف الحقيقة بالغربية

وبالفحص، أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها قررت أنها أثناء استقلالها المركبة بدائرة قسم ثان طنطا، لاحظت سير السائق في طريق غير معتاد، وتوقفه لتزويد المركبة بالبنزين من زجاجة أسفل المقعد، ما أثار شكوكها ودفعها للاعتقاد بمحاولة خطفها، فقامت بالنزول من المركبة والاتصال بزوجها، ثم تصوير الواقعة ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت التحريات أنه بمواجهة قائد التوك توك، وهو غير حاصل على تراخيص، قرر أنه توقف لتزويد مركبته بالوقود في طريق فرعي هربًا من الحملات المرورية، نافيًا ما تم تداوله بشأن محاولة خطف السيدة.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، فيما أكدت الأجهزة الأمنية أن الواقعة لا تحمل شبهة خطف وفق ما أسفرت عنه التحريات.

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