أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يونيو 2026 إلكترونيًا، وذلك في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المشتركين على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء.

ويمكن للمشتركين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة توزيع الكهرباء التابعة لهم، باستخدام رقم المشترك المدون على إيصال الكهرباء.

كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو؟

فيما يلي يستعرض "مصراوي" خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- اختيار خدمة "الاستعلام عن الفاتورة".

3- تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها.

4- إدخال رقم المشترك المكون من 10 أرقام والمدون على فاتورة الكهرباء.

5- الضغط على زر "استعلام".

6- تظهر قيمة الفاتورة وبيانات الاستهلاك الخاصة بالشهر الجاري.

شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية

تضم وزارة الكهرباء 9 شركات لتوزيع الكهرباء، وهي:

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

طرق سداد فاتورة الكهرباء

وفرت شركات توزيع الكهرباء العديد من وسائل السداد الإلكتروني، تشمل:

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- تطبيقات الدفع الإلكتروني.

- ماكينات الدفع المنتشرة بالمحال التجارية.

- فروع شركات التحصيل الإلكتروني.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ السداد التابعة للبنوك المختلفة.

نصائح مهمة للمشتركين

- التأكد من صحة رقم المشترك قبل الاستعلام.

- متابعة قراءة العداد شهريا لمقارنة الاستهلاك.

- الاحتفاظ بإيصالات السداد لتجنب أي مشكلات مستقبلية.

- سرعة الإبلاغ عن أي أخطاء أو شكاوى تتعلق بالفاتورة من خلال قنوات خدمة العملاء التابعة لشركات التوزيع.