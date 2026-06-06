قال والد الطالب عبدالله، المصاب بنزيف بالمخ عقب تعرضه لاعتداء داخل فناء مدرسة برشوم الصغرى الإعدادية التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، إن نجله تعرض لهجوم من زميله وابن عمه بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية بسبب رفضه مساعدتهما على الغش داخل اللجنة.

محاولة غش أشعلت الخلاف

وأوضح والد الطالب أن أحد الطلاب حاول أثناء أداء الامتحان الحصول على إجابات نجله من خلال جذب ورقة الإجابة الخاصة به، إلا أن عبدالله رفض ذلك، ما أدى إلى نشوب خلاف بينهما داخل اللجنة.

المشادة تتحول إلى اعتداء داخل المدرسة

وأضاف أن الخلاف استمر بعد انتهاء الامتحان وخروج الطلاب إلى فناء المدرسة، حيث تطور إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم وابن عمه على نجله باستخدام عصا وأداة حادة، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

نزيف بالمخ وإصابة شقيقه أثناء التدخل

وأشار إلى أن الاعتداء تسبب في إصابة نجله بنزيف بالمخ، بينما تعرض شقيقه لإصابة سطحية خلال محاولته التدخل لفض الاشتباك والدفاع عنه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مطالبات بمحاسبة المتهمين

وأكد والد الطالب أنه يطالب بسرعة محاسبة المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما، فيما تواصل جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.