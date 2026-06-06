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انهار حائط الجيران فوقهما.. إصابة مواطن وابنته الرضيعة في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

04:12 م 06/06/2026
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    إصابة شخص وابنته إثر انهيار جدار منزل في بني سويف (2)
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    إصابة شخص وابنته إثر انهيار جدار منزل في بني سويف (4)

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أُصيب شخص ونجلته، اليوم السبت، إثر انهيار جدار أحد المنازل، أثناء تنفيذ أعمال هدم منزل بقرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، أنه أثناء تنفيذ المواطن "راضي ح. ع. أ."، صادر له قرار هدم بموجب رخصة هدم، انهار أحد حوائط المنزل المجاور، ما أسفر عن إصابة "كريم ث. ع."، 28 عامًا، وابنته "يارا ك. ع."، 3 أعوام.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم إخلاء منزلين مجاورين من السكان حفاظًا على سلامتهم، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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حوادث إسعاف بني سويف

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