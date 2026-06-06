كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتحرش بالسيدات بأحد الشوارع بمحافظة أسيوط.

ضبط عامل متهم بالتحرش بسيدات في أحد شوارع أسيوط

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وذلك بتاريخ 2 من الشهر الجاري بأحد المواقف بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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