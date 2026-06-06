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بعد مشاجرة طلاب بمدرسة برشوم.. تعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق

كتب : أسامة علاء الدين

06:47 م 06/06/2026

مشاجرة طلاب

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية متابعتها لواقعة إصابة طالب بمدرسة الشهيد خالد حسانين بقرية برشوم التابعة لإدارة طوخ التعليمية، مشيرة إلى إعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة وإحالتها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فحص الملابسات واتخاذ الإجراءات

وأوضحت المديرية، في أول رد رسمي على الحادث، أنها تتابع تطورات الواقعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الشؤون القانونية ستتولى فحص جميع الملابسات والوقوف على تفاصيل الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

تفاصيل الاعتداء على الطالب

وتعود أحداث الواقعة إلى تعرض طالب للاعتداء من قبل زميلين عقب انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية، على خلفية خلافات نشبت بينهم، قبل أن تتطور إلى مشاجرة أسفرت عن إصابته بإصابات بالغة، من بينها نزيف حاد بالمخ، وفق ما أكدته أسرته.

نقل المصاب للمستشفى وضبط المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب خارج المدرسة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص قيام طالبين بالتعدي على زميلهما عقب خروجهم من الامتحان، ما أدى إلى إصابته في الرأس ونقله إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج.

التحقيقات مستمرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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