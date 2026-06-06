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الأرصاد: الإحساس بقدوم الصيف المبكر ظاهرة عالمية مرتبطة بالتغيرات المناخية

كتب : حسن مرسي

06:00 م 06/06/2026 تعديل في 06:21 م

طقس حار

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقًا، أن فصل الربيع يشابه إلى حد ما الصيف، بل إن أعلى درجات حرارة يتم تسجيلها تكون في الربيع وليس الصيف.

وأضاف عبد العال خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن الإحساس بقدوم الصيف مبكرًا لا يقتصر على مصر فقط، بل هو ظاهرة عالمية مرتبطة بالتغيرات المناخية وموجات الحر التي تضرب العديد من الدول خاصة في أوروبا.

وأشار خبير التغيرات المناخية إلى أنه خلال الأيام القادمة الباقية في فصل الربيع قد تسجل القاهرة درجات حرارة تتجاوز الـ42 درجة مئوية، لافتًا إلى أن أعلى درجة في الصيف لا تتجاوز الـ39 أو الـ40.

وتابع أن "الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي ما زالت نظرية أكثر منها عملية، معظم الاتفاقات مش بتتنفذ بشكل كامل، والدول المتضررة مش بتحصل على الدعم الكافي رغم إنها مش السبب الرئيسي في الانبعاثات".

وشدد الدكتور أحمد عبد العال على أن الحروب والأزمات العالمية تعد مؤثرًا قويًا في زيادة التغيرات المناخية، مما يؤثر بالسلب على مختلف دول العالم ويزيد من حدة الموجات الحارة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقًا على أن التعامل مع التغيرات المناخية يحتاج إلى إجراءات فعلية على الأرض وليس مجرد اتفاقيات نظرية، مع ضرورة دعم الدول المتضررة التي تدفع ثمن انبعاثات الدول الكبرى.

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التغيرات المناخية فصل الربيع درجات الحرارة أحمد عبد العال

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