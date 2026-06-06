ارتياح بين طلاب إعدادية أسيوط بعد امتحان اللغة العربية.. وشكاوى محدودة

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، نشاطاً مكثفاً في القطاعات الخدمية والتنموية والرقابية؛ حيث أعلنت الوحدات المحلية عن ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والدواجن بأسعار مخفضة بمنافذ مركزي الداخلة والفرافرة، بالتزامن مع إعلان الإسكان طرح وحدات سكنية جديدة بالخارجة، فيما نجحت الرقابة التموينية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وضبط مستودع بوتاجاز مخالف.

أسعار الخضروات والدواجن

أعلنت الوحدات المحلية بالوادي الجديد توافر كميات كبيرة من السلع واللحوم البيضاء لتخفيف العبء عن الأسر، وجاءت قائمة الأسعار والمواقع على النحو التالي:

منفذ ميدان الجناين بمدينة موط (الداخلة):

الخضروات: البطاطس (10 جنيهات)، البصل الأبيض والأحمر (12.5 جنيه)، الباذنجان الرومي (15 جنيهاً)، الكوسة والخيار (20 جنيهاً)، الفلفل الرومي والشطة والجزر والباذنجان العروس (25 جنيهاً).

والفاكهة: برتقال العصير (20 جنيهاً)، الكنتالوب (30 جنيهاً)، الموز (35 جنيهاً)، المشمش والخوخ (60 و65 جنيهاً)، الليمون (70 جنيهاً)، والتفاح (80 جنيهاً).

الدواجن: الفراخ الحي (75 جنيهاً للكيلو)، طبق الأوراك والدبابيس والبانيه (100 جنيه)، وطبق الأجنحة والكبد والقوانص (50 جنيهاً).

منافذ مركز الفرافرة (ميدان عمر عامر وقرية الكفاح):

البصل (10 جنيهات)، الخيار والكوسة (17.5 جنيه)، الطماطم والفلفل (25 جنيهاً)، العنب الأبيض (35 جنيهاً)، والمانجو (65 جنيهاً)، وخصص المركز الرقم 0922528377 لتلقي مقترحات المواطنين).

طرح 39 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالخارجة

أعلن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، عن طرح 39 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالدور الأرضي بحي "25 يناير" في مدينة الخارجة، بمساحة 100 متر مربع للوحدة، بنظام أسبقية الحجز.

وأوضح اللواء مهندس إيهاب أبو اليسر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن كراسة الشروط تطلب من مقر الصندوق بالخارجة أو مدينة نصر نظير 299 جنيهاً، على أن يُفتح باب الحجز اعتباراً من الأحد 12 يوليو 2026، وفق النظام التالي:

جدية الحجز: 100 ألف جنيه (+ 2% مصاريف إدارية)

استكمال المقدم: سداد 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من الحجز

التعاقد والاستلام :10% عند التعاقد و20% عند الاستلام (خلال 3 أشهر)

النسبة المتبقية (50%) تقسط على سنتين بدون فوائد، أو حتى 5 سنوات بفائدة البنك المركزي.

التحفظ على 90 أسطوانة بوتاجاز

في لفتة رقابية حاسمة، تمكنت إدارة تموين الداخلة من ضبط 90 أسطوانة بوتاجاز منزلية داخل أحد المستودعات، إثر ورود شكوى عاجلة من مواطن تفيد بامتناع المسؤولين عن تسليمه حصته المقررة قانوناً.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن التحرك جاء فورياً بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد؛ حيث جرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، مشددة على أن المديرية تتابع البلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو عبر رقم المديرية (0922928959).

ندوة حقلية بالخارجة

وعلى الصعيد الزراعي، أطلقت مديرية الزراعة ندوة حقلية بقرى "ناصر الثورة" بمركز الخارجة، لتعريف المزارعين بأهمية استخدام طفيل "التريكوجراما" لمكافحة آفات النخيل مثل (الحميرة، ثاقبة العراجين، وأفستيا التمور) حيوياً وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيماوية.

ونقل المهندس عماد بحر، وكيل مديرية الزراعة، دعم المحافظة الكامل لتوطين المكافحة الحيوية، مؤكداً أن كروت الطفيل توزع بالمجان على المزارعين من خلال معمل تربية الطفيل بالخارجة، مع تقديم شرح عملي لطرق تعليق الكروت والمحاذير الفنية لضمان حماية محصول البلح الاستراتيجي.