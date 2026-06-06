محافظ الدقهلية يوقف موكبه لصرف دواء لمسن

أوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موكبه الرسمي عقب استغاثة مواطن من كبار السن، اشتكى من عدم تمكنه من صرف الأدوية المقررة له من عيادة التأمين الصحي

بالمنصورة، مما استدعى التدخل الفوري للمحافظ لحل المشكلة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ؛ حيث استوقفه المواطن أثناء سيره أمام عيادة "جديلة" للتأمين الصحي.

وأجرى المحافظ اتصالاً هاتفياً بالدكتور محمد رياض، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، مشدداً بقوله: "لن أرحل من هنا حتى يتم صرف العلاج كاملاً، ولا أريد تكرار الشكاوى المتعلقة بصرف الأدوية"، وهو ما تم بالفعل؛ حيث تسلم المواطن كامل علاجه اللازم.

نافذة موحدة ومراعاة إنسانية

وعقب الواقعة، أصدر محافظ الدقهلية توجيهاً فورياً بتخصيص "نافذة موحدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة" بجميع عيادات التأمين الصحي على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات وصرف العلاج دون انتظار أو معاناة، مراعاةً لظروفهم الصحية والعمرية وتخفيفاً عنهم.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهداً في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، مشيراً إلى أن جولاته الميدانية المفاجئة تستهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الشارع والاطمئنان على توافر الأدوية.

وشدد اللواء طارق مرزوق على أهمية المتابعة اليومية من خلال المرور الميداني المستمر على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة لها، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات تواجه المترددين عليها، مع استكمال أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية فوراً لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.