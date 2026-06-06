شهد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مراسم إتمام الصلح وإنهاء خصومة ثأرية بتقديم "القودة"، والتي أقيمت بمنطقة كيما في مدينة الرحاب بين عائلتي "آل عبد الناصر" (أولاد نجم بنجع حمادي) و"آل عبد الحافظ" (من قبيلة الأشراف).

جرى الصلح بحضور اللواء عبد الله جلال عصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، والشيخ نعمان السايح، رئيس لجنة الصلح، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الطرق الصوفية، إلى جانب عواقل وأجاويد القبائل الأسوانية، والقيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والدينية، وبمشاركة أكثر من 3 آلاف مواطن من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة.

إشادة بجهود الأمن ولجان المصالحات

وقدم المهندس عمرو لاشين التحية والتقدير لجميع الحضور والمشاركين في هذا الجمع الكريم الذي يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والمحبة، مشيداً بالجهود الحثيثة التي بذلتها مديرية أمن أسوان، ولجنة الصلح، وكبار وعواقل القبيلتين من أجل وأد الفتنة وإعادة الوئام ونبذ النزاعات، مؤكداً أن الصلح بين الناس من أسمى القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وأكد محافظ أسوان أن الأجهزة التنفيذية تدعم وتبارك جميع المبادرات التي تسهم في تعزيز وحدة الصف وترسيخ دعائم السلم والأمن الاجتماعي بين مختلف فئات وقبائل المجتمع الأسواني، قائلاً: "إن دورنا جميعاً هو حماية بلدنا والحفاظ على استقرارها".

تكاتف لمواجهة التحديات ودعم التنمية

وأشار "لاشين" إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات، مؤكداً على أهمية توجيه الطاقات نحو العمل والإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد المحافظ بالحكمة والوعي اللذين أظهرتهما عائلتا "عبد الناصر" و"عبد الحافظ" في استجابتهما لنداء العقل، بما يعكس أن روابط القرابة والجوار أكبر من أي خلافات طارئة، موجهاً الشكر لرجال الدين والعمد والمشايخ وكل من ساهم في تقريب وجهات النظر. واختتم كلمته بالدعاء بأن يديم الله على مصر وأبنائها نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

تكريم رسمي من مؤسسة "صعيد بلا ثأر"

وعلى هامش المراسم، أهدت مؤسسة "صعيد بلا ثأر" برئاسة صفاء عسران، دروع المؤسسة لمحافظ أسوان، والقيادات الأمنية، ورئيس لجنة المصالحات، تقديراً لمساعي الخير والجهود الميدانية المبذولة التي تكللت بالنجاح في حقن الدماء وإتمام المصالحات بقرى ومراكز المحافظة.