تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بدائرة مركز طما شمال المحافظة، كان يُستخدم لتخزين أسطوانات البوتاجاز، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع الحريق داخل المنزل.

مصادرة أسطوانات البوتاجاز

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المنزل كان يُستخدم لتخزين أسطوانات البوتاجاز، حيث جرى ضبط ومصادرة 10 أسطوانات كبيرة و7 أسطوانات صغيرة بواسطة مركز شرطة طما.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

لم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ظروف الواقعة.