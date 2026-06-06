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وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في حريق بمزرعة مواشٍ ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

06:02 م 06/06/2026

حريق - ارشيفية

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لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بحالات اختناق وضيق في التنفس، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق هائل داخل مزرعة مواشي بعزبة سلطان التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب الحريق، وتم توجيه سيارات الإطفاء والإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ للسيطرة على النيران ومساعدة المصابين.

الدفع بخمس سيارات إطفاء

انتقلت 5 سيارات إطفاء مصحوبة بسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

أسفر الحادث عن وفاة شخص متأثرًا بإصابته بعد أن التهمته النيران، بينما أصيب 10 آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة.

نقل الجثة ومواصلة التحقيقات

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الحماية المدنية أعمال التبريد والفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة.

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حريق مزرعة كوم أبو خلاد بني سويف وفاة شخص الحماية المدنية

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