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مركز كينيدي يزيل اسم ترامب عن موقعه الإلكتروني.. ما السبب؟

كتب : وكالات

01:42 ص 09/06/2026

دونالد ترامب

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أزال مركز كينيدي اسم الرئيس دونالد ترامب عن موقعه الإلكتروني ولو أنه لم يزله بعد عن واجهة قاعة العروض المهيبة في واشنطن.

وأصدر قاض أمريكي في 29 مايو قرارا قضى بأن تغيير تسمية مركز كينيدي للفنون بإضافة اسم ترامب غير قانوني وأمر مجلس إدارته بأن يسحب خلال مهلة أسبوعين أي إشارة إلى الرئيس ترامب أو أي فرد غير الرئيس كينيدي عن المبنى نفسه أو الموقع الإلكتروني للمركز أو أي علامة أخرى والعودة إلى التسمية السابقة.

وبعيد صدور القرار، أعلن ترامب التخلي عن الإشراف على المركز، قائلا: "سنعمل مع الكونجرس لنقل هذه المؤسسة الفاشلة إليه مجددا، لكي يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بها".

كان هذا المركز الفني الواقع في قلب العاصمة واشنطن قد سُمِّي تكريما للرئيس جون كينيدي.

وفي ديسمبر الماضي، صوّت مجلس إدارة المركز الذي يهيمن عليه حلفاء ترامب، على إعادة تسمية المركز ليصبح "مركز ترامب كينيدي".

وسرعان ما أُضيف اسم الرئيس الجمهوري إلى الواجهة بأحرف ذهبية كبيرة فوق اسم كينيدي.

وأمر القاضي بتعليق طلب ترامب إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين لإجراء أعمال تجديد.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، اتّخذ ترامب سلسلة تدابير لرفع اسمه وصورته في المساحات الرسمية، في قطيعة مع التقاليد السياسية الأمريكية.

وتسعى إدارة ترامب لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولارا تحمل صورته احتفالا بالذكرى الـ 250 لاستقلال البلاد عن الإمبراطورية البريطانية، وفقا للغد.

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