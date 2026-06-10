أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة استباقية مكثفة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وحماية محصول الذرة.

ووجه الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات ومهندسي المكافحة والإرشاد الزراعي بتنفيذ خطة طوارئ زراعية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، بما يشمل تكثيف أعمال المرور الميداني، وتشكيل لجان متابعة دورية لحقول الذرة، وتعزيز الاكتشاف المبكر لأي إصابات، والتعامل الفوري معها، قبل وصولها إلى العتبة الاقتصادية للضرر.

خطة طوارئ استباقية مكثفة لحماية محصول الذرة من دودة الحشد الخريفية

كما تضمنت التوجيهات تقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين من خلال تواجد مهندسي المكافحة والإرشاد الزراعي بالحقول، وتقديم التوصيات الفنية الخاصة بأساليب الرش السليم والتوقيتات المثلى للمكافحة، إلى جانب التأكد من توافر المبيدات الموصى بها والمعتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالكميات الكافية داخل الإدارات والجمعيات الزراعية وبأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وشدد رزق على أهمية توحيد الرسائل الإرشادية من خلال الندوات والمدارس الحقلية والوسائل الرقمية المختلفة، منعًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على جهود المكافحة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتصدي الفوري للشائعات والمعلومات المغلوطة.

كما وجه بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية وإعداد تقارير دورية تتضمن المساحات التي تم المرور عليها وفحصها، ومعدلات التدخل في بؤر الإصابة، بما يضمن الحفاظ على إنتاجية محصول الذرة باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، أن الإدارة رفعت درجة الاستعداد للحالة القصوى، على المستويين الرقابي والتنفيذي، مشيرًا إلى أن الفحص الدقيق والتدخل السريع يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح الحملة الاستباقية لحماية محصول الذرة.

وفي الوقت نفسه الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي. أنه تم إعداد خطة انتشار سريع للمرشدين الزراعيين لتنظيم أيام حقل توعوية بمختلف المحافظات، بما يضمن وصول التوصيات والإرشادات الفنية الموحدة إلى مزارعي الذرة في التوقيت المناسب.