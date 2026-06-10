شهدت دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اندلاع حريق مفاجئ بكابينة سيارة نقل مخصصة لنقل المواد البترولية، أثناء توقفها بجوار سور مستودع مصر للبترول انتظارًا لتحميل المواد البترولية، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف بالمنطقة.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الواقعة، مدعومة بسيارات الإطفاء، حيث جرى التعامل مع النيران بسرعة وكفاءة لمنع امتدادها إلى الشاحنات الأخرى أو المناطق المجاورة.



وأظهرت المعاينة الأولية أن السيارة كانت متوقفة ضمن عدد من الشاحنات في انتظار دورها للدخول إلى المستودع وتحميل المواد البترولية، قبل أن تشتعل النيران بشكل مفاجئ في كابينة القيادة، ما أسفر عن تفحمها بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط الواقعة لحين الانتهاء من أعمال التبريد والفحص الفني لتحديد أسباب اندلاع النيران.



جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.