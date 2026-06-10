ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.17 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و137.59 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.14 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.19 جنيه للشراء، و73.27 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 163.7 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و168.88 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا.