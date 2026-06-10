تعد جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، وقد تمر أعراضها لدى بعض الأشخاص دون اهتمام، إلا أن إهمال علاجها قد يفتح الباب أمام مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة ترك جرثومة المعدة دون علاج، واصفا إياها بـ"الكارثة"، مشيرا إلى أن البكتيريا المسببة لها تنتقل عبر اللعاب أو التلوث المرتبط بالطعام، وتنتشر بشكل ملحوظ بين المصريين.

ما أضرار إهمال علاج جرثومة المعدة؟

أكد موافي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تجاهل علاج جرثومة المعدة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تستدعي التدخل الطبي المبكر للحد من آثارها.

جرثومة المعدة السرطان

أوضح أستاذ الحالات الحرجة أن استمرار الإصابة بالبكتيريا الحلزونية لفترات طويلة دون علاج قد يزيد من خطر حدوث تغيرات مرضية في المعدة، وقد يتطور الأمر في بعض الحالات إلى أورام بالجهاز الهضمي.

علاقة جرثومة المعدة بقرحة المعدة

وأشار إلى أن جرثومة المعدة تعد من أبرز أسباب الإصابة بقرحة المعدة، إذ تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والتهابات مزمنة قد تتفاقم بمرور الوقت إذا لم يتم التعامل معها بالعلاج المناسب.

كيف تنتقل جرثومة المعدة؟

لفت موافي إلى أن تناول الطعام من مصادر غير موثوقة أو في أماكن تفتقر إلى معايير النظافة قد يزيد من فرص انتقال البكتيريا الحلزونية، مؤكدا أهمية الاهتمام بنظافة الطعام والشراب للوقاية من العدوى.

الوقاية من جرثومة المعدة

ينصح أستاذ الحالات الحرجة، بالحرص على غسل اليدين جيدا، والتأكد من نظافة الطعام والمياه، وتجنب تناول الأطعمة من أماكن غير موثوقة، إلى جانب مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة مثل آلام المعدة أو الحموضة المتكررة أو الانتفاخ.





اقرأ أيضا:

ماذا يحدث للأمعاء خلال نوبة القولون العصبي.. مفاجأة

مش متوقعة.. أطعمة "صحية" قد تضر مرضى القولون

5 أطعمة قد تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.. تعرف عليها





