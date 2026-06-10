بدأت العديد من قرى محافظة أسوان في حصاد "ملكة الفواكه" المانجو، خاصة في مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو ومدينة أسوان، وهو الموسم الذي ينطلق مبكراً ويستمر حتى أغسطس المقبل.

أشهر أنواع المانجو في الأسواق وموعد حصادها

وتشتهر أسوان بجودة إنتاجها من المانجو نظراً لطبيعة طقسها المشمس، ويمتاز المحصول الأسواني بتنوع أصنافه الفريدة؛ حيث تشمل قائمة أشهر الأنواع: السكرى، العويسى، الزبدة، الدبشة، الجولك، التيمور، خد الجميل، الصديقة، ياسمينا، الهندى، ناعومى، السنارة، ألفونس، وفجر كلان، بالإضافة إلى "الفص" والتومى.

ويقول الحاج محمد عبد الله، مزارع مانجو بقرية بهريف: "أشجار المانجو تدر عائداً جيداً كل عام، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة في أسوان، يبدأ موسم حصاد المانجو مع بداية شهر يونيو وينتهي في أغسطس، ونحن نزرع أنواعاً مختلفة، وأقوم بتخصيص الجزء الأكبر من المحصول لبيعه للتجار، بينما يوزع الجزء الآخر على الأقارب والأصدقاء والمنزل".

وأضاف عبد الله: "لعل أصعب ما يواجهنا ونضع أيدينا على قلوبنا بسببه، هو هبوب الرياح القوية قبل بدء الحصاد بشهر أو شهرين، لأنها تتسبب في إسقاط الثمار من الأشجار وتكبدنا خسائر كبيرة".

خريطة زراعة وأماكن شراء المانجو من مزارع أسوان

من جانبه، يوضح محمد علي (تاجر) كواليس الشراء قائلاً: "أحرص كل عام على التواجد في قرى مدينة أسوان، خاصة مناطق بهاريف، أبو الريش، والخطارة، حيث تنتشر أشجار المانجو الكثيفة وسط الرقعة الزراعية، وأقوم بشراء المحصول على الأشجار بعد الاتفاق مع المزارعين والتراضي بيننا، ثم أستعين بعمالة مدربة ومتخصصة في تسلق الأشجار لجمع الثمار من الفروع بعناية".

ويروي عبد الله إبراهيم، تاجر من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، رحلته مع المحصول قائلاً: "أحضر سنوياً إلى قرية بهريف لشراء المانجو، وأركز على الأنواع التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً مثل الزبدة والسكري والجولك والسنارة، ونقوم بتعبئتها داخل أقفاص بلاستيكية وتحميلها بسيارات النقل لبيعها في قنا، وعندما ينتهي موسم أسوان أتوجه إلى أسيوط في منتصف يوليو، ثم أختتم جولة الشراء بمحافظة الإسماعيلية".

مميزات المانجو الأسواني في أسواق القاهرة والمحافظات

وفي سياق متصل، يشير عادل أحمد (تاجر) إلى القيمة التسويقية للمحصول قائلاً: "يحرص تجار المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط على حجز الحصاد مبكراً من مزارع أسوان، لا سيما في مركز إدفو وضواحيها التي تضم مساحات شاسعة من الأشجار".

واختتم حديثه مؤكداً: "المانجو الأسواني تمتاز بكبر حجمها، عذوبة مذاقها، وخلوها تماماً من الإصابات أو التلوث نظراً لنقاء البيئة المحيطة بها في الصعيد؛ لذا فهي تحتل مكانة مميزة في أسواق الفاكهة بالجمهورية، ولها زبائن ينتظرونها من العام للعام".