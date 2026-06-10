أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع خطابات ندب امتحانات الثانوية العامة 2026 على المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل الموافق ١٣ يونيو الجاري.

كما سيتم تفعيل عمل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة .

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة 1000 جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات.

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