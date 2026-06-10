انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.04%، عند مستوى 52352 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.95% عند مستوى 52374 نقطة، في ختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم تايكون إنفستمنتس هولدنج الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم العالمية للاستثمار والتنمية.