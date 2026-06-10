شهدت مباراة المجر وكازاخستان الودية، اشتعال النيران في الكاميرا "العنكبونية"، وسقوطها إلى أرض الملعب، مما تسبب في حالة قلق بين اللاعبين.

لحظة مرعبة.. سقوط كاميرا في مباراة المجر وكازاخستان

نشرت شبكة Polymarket Sports، مقطع فيديو للكاميرا لحظة سقوطها، إذ احترقت وسقطت على خط الملعب، بالقرب من أحد المصورين وأثناء سير المباراة، دون إحداث أي إصابات.

🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، بدأت الكاميرا تُخرج دخاناً في منتصف الشوط الأول بعد أن ألحق حريق أضراراً بالكابل الذي يدعمها.

وهوت الكاميرا من ارتفاع يزيد عن 20 متراً وهبطت داخل خط التماس بالقرب من منطقة الإحماء الخاصة بالمجر، على بعد مترين من المصور.

وأقيمت المباراة الودية على ملعب "ناجيردي" بمدينة ديبريسين، وانتهت بفوز المجر بنتيجة 3-1.

جدير بالذكر أن منتخبي المجر وكازخستان لم يتأهلا إلى كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها غدا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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