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دخول ريال مدريد وأتلتيكو.. برناردو سيلفا يفاجئ برشلونة بتصريحات مثيرة

كتب : محمد عبد السلام

06:53 م 09/06/2026

برناردو سيلفا

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فاجأت تصريحات البرتغالي برناردو سيلفا الكثير من الاستغراب من مسؤولي برشلونة، رغم وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني.

تصريحات برناردو سيلفا

وأكد سيلفا، في تصريحات أدلى بها عقب انتصار منتخب البرتغال على تشيلي بنتيجة 2-1، أن برشلونة يعد أحد الخيارات المتاحة أمامه، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن، مشددًا على رغبته في الانضمام إلى نادٍ يقدر وجوده ويرغب في التعاقد معه.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لاعب مانشستر سيتي السابق توصل إلى اتفاق نهائي مع برشلونة على عقد يمتد لموسمين، في انتظار استكمال إجراءات الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رغبة اللاعب في الانتقال إلى "البلوجرانا" وصلت إلى إدارة النادي عبر وكيله خورخي مينديز، رغم أن اسمه لم يكن ضمن الأهداف الأساسية للإدارة الفريق في البداية.

وأوضحت أن المدرب الألماني هانسي فليك منح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، خاصة أن التعاقد مع سيلفا سيكون في صفقة انتقال حر، وهو ما يتماشى مع خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر ذات خبرة.

في المقابل، يواصل أتلتيكو مدريد محاولاته لإقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه، مستفيدًا من انتهاء مسيرته الطويلة مع مانشستر سيتي، والتي امتدت لتسعة مواسم حافلة بالإنجازات.

كما دخل اسم ريال مدريد في دائرة التكهنات خلال الساعات الماضية، إذ يرى جوزيه مورينيو أن برناردو سيلفا يمتلك الإمكانات التي تساعد على منح خط وسط الفريق الملكي مزيدًا من التوازن والحيوية، بعد رحيل توني كروس ولوكا مودريتش خلال الموسمين الأخيرين.

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برناردو سيلفا برشلونة ريال مدريد

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