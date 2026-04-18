شهدت منطقة الغشام بمدينة الزقازيق، صباح اليوم السبت، اندلاع حريق هائل داخل جراج سيارات، ما أسفر عن تفحم 6 سيارات بالكامل واحتراق 4 أخرى، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم ثان الزقازيق، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل جراج سيارات بمنطقة الغشام.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بتعزيزات سريعة لمحاصرة ألسنة اللهب التي امتدت داخل الجراج والتهمت عددًا من السيارات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما أسفر الحادث عن تفحم 6 سيارات واحتراق 4 أخرى، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وحصر الخسائر المادية الناتجة عن الحادث.