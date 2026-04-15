رفع آثار حادث سيارة نقل أعلى كوبري عرب الرمل بالمنوفية وعودة الحركة المرورية
كتب : أحمد الباهي
انقلبت سيارة نقل أعلى كوبري عرب الرمل على الطريق الزراعي بنطاق مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ما تسبب في توقف الحركة المرورية بشكل كامل لفترة مؤقتة.
تفاصيل الواقعة
تلقى المسؤولون بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل نائب رئيس المدينة إلى موقع الواقعة، بالتنسيق مع قوات الأمن، لمتابعة الموقف ميدانيًا.
رفع الآثار
جرى رفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على تسيير الحركة المرورية، بعد أن تسبب الحادث في شلل مروري أعلى الكوبري والمناطق المحيطة به.
عودة الحركة
استعادت الحركة المرورية انتظامها عقب الانتهاء من رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام المواطنين، مع استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار التكدسات.