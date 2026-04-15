رفع آثار حادث سيارة نقل أعلى كوبري عرب الرمل بالمنوفية وعودة الحركة المرورية

كتب : أحمد الباهي

11:16 ص 15/04/2026
    آثار الحادث أعلى كوبري عرب الرمل
    تدمير مقدمة السيارة
    إزالة آثار الحادث عن الطريق

انقلبت سيارة نقل أعلى كوبري عرب الرمل على الطريق الزراعي بنطاق مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ما تسبب في توقف الحركة المرورية بشكل كامل لفترة مؤقتة.

تفاصيل الواقعة

تلقى المسؤولون بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل نائب رئيس المدينة إلى موقع الواقعة، بالتنسيق مع قوات الأمن، لمتابعة الموقف ميدانيًا.

رفع الآثار

جرى رفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على تسيير الحركة المرورية، بعد أن تسبب الحادث في شلل مروري أعلى الكوبري والمناطق المحيطة به.

عودة الحركة

استعادت الحركة المرورية انتظامها عقب الانتهاء من رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام المواطنين، مع استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار التكدسات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة نقل المنوفية قويسنا عرب الرمل حادث طريق زراعي

