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طبيب بيطري: إنشاء مستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء هو الحل الأسب اقتصاديًا

كتب : حسن مرسي

01:14 ص 07/06/2026

الدكتور مصطفى الجعفري

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أكد الدكتور مصطفى الجعفري، الباحث بجامعة إليون الأمريكية والأستاذ المساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة، أن إنشاء مستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء هو الحل الأنسب اقتصادياً لمصر، على أن تكون مزودة بآبار مياه وشيد ومصادر طعام.

وأضاف الجعفري خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المستعمرات ستكون بعيدة عن المدن بمسافة 50 كيلومتراً على الأقل، مع طريق أسفلت يربطها لتوصيل الطعام والمياه.

وأشار الأستاذ المساعد إلى أن فكرة المستعمرات مطبقة بالفعل في الأردن، ومصر لديها مساحات صحراوية أكبر تؤهلها لتنفيذ هذا الحل.

وتابع أن "التعقيم والتطعيم طُبق في أماكن مثل الشيخ زايد والمنيا والغردقة منذ 7 سنوات، ومع ذلك لم تنخفض أعداد الكلاب الضالة".

وشدد الدكتور مصطفى الجعفري على رفضه لفكرة تصدير الكلاب، محذراً من أن المجتمع الدولي إذا علم أن مصر تفكر في تصدير الكلاب للأكل، فستكون النتيجة "باي باي للسياحة".

وأكد الباحث أن بعض الجمعيات تحقق أرباحاً تصل إلى مليون ونصف دولار من تصدير الكلاب ودمائها خلال 4 سنوات، مقترحاً أن تتولى الدولة هذا المشروع بدلاً من الجمعيات الخاصة.

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مصطفى الجعفري كلاب ضالة عمرو أديب

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