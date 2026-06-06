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كأس العالم 2026.. المنتخب الإيراني سيدخل أمريكا ويغادرها في يوم المباراة

كتب : محمد جعفر

11:26 م 06/06/2026 تعديل في 11:29 م

المنتخب الإيراني

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كشف سفير إيران لدى الولايات المتحدة أبو الفضل بسنديده أن المنتخب الإيراني سيخضع لإجراءات خاصة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حيث سيكون مطالباً بدخول الأراضي الأمريكية والخروج منها في اليوم نفسه الذي تُقام فيه مبارياته بدور المجموعات.

الإقامة في المكسيك طوال البطولة

وأوضح السفير الإيراني، خلال حديثه لصحفيين، أن بعثة المنتخب الوطني لن تقيم داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الفريق سيدخل صباح يوم المباراة ويغادر مباشرة بعد نهايتها، وفي هذا الإطار، غادر المنتخب الإيراني السبت إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي ستشكل مقره طوال فترة البطولة.

بداية المشوار أمام نيوزيلندا

ويستهل المنتخب الإيراني مشاركته في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب نيوزيلندا في مدينة لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، ضمن منافسات المجموعة السابعة، قبل أن يخوض مباراته الثانية أمام بلجيكا في المدينة ذاتها، كما سيختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل، ضمن المجموعة السابعة، في لقاء مرتقب قد يكون حاسماً لتحديد هوية المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

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كأس العالم 2026 منتخب إيران الولايات المتحدة منتخب مصر نيوزيلندا

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