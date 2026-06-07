

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيام للنازحين غرب مدينة غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أسفرت غارات الاحتلال على مناطق جنوب وشمال قطاع غزة عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل تصاعد القصف على عدد من المناطق.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والسكان مع استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق الاستهداف.