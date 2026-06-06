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قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق

كتب : نهي خورشيد

07:54 م 06/06/2026

أيمن حسين مهاجم منتخب العراق

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تعرض أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، لموقف مفاجئ فور وصول بعثة أسود الرافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، إذ احتجزته سلطات الهجرة في مطار شيكاغو لمدة سبع ساعات دون توضيح الأسباب.

تفاصيل احتجاز أيمن حسين في مطار شيكاغو

ووفقاً لوكالة بغداد اليوم، فإن بعثة المنتخب العراقي وصلت إلى مقر إقامتها في مدينة شيكاغو عقب رحلة طويلة ومرهقة، إلا أن انضمام أيمن حسين تأخر بسبب خضوعه لتحقيقات أمنية مطولة داخل المطار.

كما أشارت تقارير إعلامية آخرى إلى أن سلطات الهجرة الأميركية صادرت الهاتف الشخصي للمهاجم العراقي خلال فترة الاستجواب التي استمرت عدة ساعات، فيما اكتفت الجهات المختصة بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات تدقيق أمني دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الاحتجاز.

ويدخل المنتخب العراقي منافسات المونديال بمعنويات مرتفعة بعدما فرض التعادل 1-1 على المنتخب الإسباني في مباراته الودية الأخيرة.

مجموعة العراق بالمونديال

والجدير بالذكر أن المنتخب العراقي يقع في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.

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أيمن حسين منتخب العراق كأس العالم

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