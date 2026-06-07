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10 صور لوصول لاعبي منتخب مصر لملعب هنتنجتون فيلد لمواجهة البرازيل وديا

كتب : يوسف محمد

12:38 ص 07/06/2026
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وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى ملعب "هنتنجتون بانك فيلد"، استعدادا لمواجهة البرازيل وديا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة ببطولة كأس العالم، في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في المونديال، يوم 15 يونيو أمام منتخب بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة للمرة الأولى في التاريخ، حيث تقام البطولة، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة المقبلة من البطولة، يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر والبرازيل

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