"الذهب الأصفر نور الغيطان".. انطلاق موسم حصاد القمح بسوهاج- صور

كتب : عمار عبدالواحد

12:27 م 14/04/2026
    قيادات زراعة سوهاج في حقول القمح_2
    حقول القمح_1
    وكيل زراعة سوهاج يوجه المزارعين_4
    متابعة حقول القمح من المسئولين_3

شهدت محافظة سوهاج انطلاق موسم حصاد القمح على مستوى المراكز والقرى، خاصة بالمناطق الصحراوية، وسط متابعة ميدانية من وليد عبدالمحسن إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في إطار خطة تستهدف تحقيق أعلى إنتاجية خلال الموسم الحالي.

متابعة ميدانية لضمان جاهزية الحقول

وتم تنفيذ مرور ميداني على زراعات القمح لمتابعة أعمال الحصاد على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية الحقول والمزارعين لبدء عمليات الضم والتوريد، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتقليل أي معوقات قد تواجه المزارعين.

توجيهات بتقليل الفاقد وتحسين الجودة

وخلال المتابعة، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المناسبة للحصاد لتقليل نسبة الفاقد، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، ومتابعة حالة المحصول وجودته بشكل دوري، لضمان إنتاج محصول عالي الجودة.

تنسيق كامل لتيسير عمليات التوريد

كما شددت مديرية الزراعة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسهيل عمليات توريد القمح دون معوقات، بما يحقق انسيابية في تسليم المحصول وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

خطة متكاملة لدعم الأمن الغذائي

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعظيم إنتاجية محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، ودوره الحيوي في دعم منظومة الأمن الغذائي بمحافظة سوهاج.

