رئيس جامعة المنيا يترأس وفدًا طلابيًا لتهنئة الكنائس بعيد القيامة المجيد

قام المهندس حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، والدكتورة وفاء محمد رضا، وكيلة وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بزيارة إلى كنيسة الشهيد مارمينا ومارجرجس بمدينة رأس سدر، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

استقبال حافل للوفد داخل الكنيسة

كان في استقبال الوفد القمص أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء وراعي الكنيسة، والقمص جورجيوس نبيه، راعي الكنيسة، حيث رحّبا بالزيارة التي تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.

تورتة هدية وأجواء احتفالية

قدّم رئيس المدينة تورتة كهدية للكنيسة، وشارك الوفد المرافق له في أجواء الاحتفال مع مسؤولي الكنيسة بعيد القيامة المجيد، في مشهد يعكس روح الألفة والتآخي بين المصريين.

إشادة من قيادات الكنيسة بالزيارة

وأعرب راعي الكنيسة عن ترحيبه بالحضور، مقدمًا الشكر على هذه الزيارة، التي تؤكد عمق العلاقات الوطنية وتعزز قيم التعايش المشترك.

نقل تهنئة محافظ جنوب سيناء

من جانبه، نقل رئيس المدينة تحيات وتهنئة اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لجميع الحضور بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير، وأن يديم أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.

تأكيد على قيم الوحدة الوطنية

من جانبها، قدّمت الدكتورة وفاء محمد رضا خالص التهاني القلبية للإخوة الأقباط، مؤكدة أن هذه المناسبات تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، وتعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها الشعب المصري، داعيةً الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

الوفد المرافق

رافق رئيس المدينة محمد علي عيد، مدير إدارة رأس سدر التعليمية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة، وقيادات الإدارة التعليمية برأس سدر.